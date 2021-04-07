استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر وأمريكا تنفي الهجوم

صرح مسؤولون أمريكيون لوكالة “رويترز” أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تنفذ هجوما على سفينة إيرانية في البحر الأحمر.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، قد ذكرت في وقت سابق مساء الثلاثاء، أن السفينة الإيرانية “ساويز” تعرضت لهجوم بألغام لاصقة في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة: “السفينة الإيرانية ساويز تمركزت في البحر الأحمر على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم القوات الخاصة الإيرانية المكلفة بمهام مرافقة السفن التجارية (للحماية من القرصنة)”.

من جهتها أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها استهدفت السفينة الإيرانية “ساويز” وأن ذلك كان انتقاما لضربات إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن قواتها قصفت السفينة مساء أمس الثلاثاء، مضيفا أن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة، التي استهدفت السفن الإسرائيلية.