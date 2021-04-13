استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قُبالة سواحل الإمارات

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، باستهداف سفينة تجارية ترفع علم الكيان الإسرائيلي قُبالة السواحل الإماراتية.

ونقلت قناة “12” العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، توجيههم أصابع الاتهام لإيران في الهجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قُبالة سواحل الإمارات.

وأشارت القناة، إلى أنه “لا إصابات في الهجوم على السفينة”.

من جهتها، أفادت قناة “كان”، بأن “استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة السواحل الإماراتية تم بصاروخ أطلق من سفينة أو مسيرة”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن “اسم السفينة “هيبرن”، وتعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وهي تستخدم لنقل السيارات، وأن عملية استهدافها تمت قرب ميناء الفجيرة الإماراتي”.