استهداف سفينة حربية روسية

أعلنت روسيا تصديها لهجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة فوق مواقع بشبه جزيرة القرم وجنوب موسكو، كما تم تدمير زورقين حاولا الهجوم على قاعدة «نوفوروسيسك» البحرية الواقعة قرب البحر الأسود.

ونقلت وكالة «تاس» عن وزارة الدفاع الروسية أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم صباح اليوم الجمعة، واعترضت 3 مسيرات أخرى باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

ونقلت رويترز عن وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين أوكرانيين مسيرين هاجما قاعدة «نوفوروسيسك» البحرية، وذلك قرب واحد من أكبر الموانئ على البحر الأسود.

وأفادت شركة أنابيب بحر قزوين بأنّ البنية التحتية لخط الأنابيب لم تتضرر إثر الانفجارات قرب «نوفوروسيسك»، وأنّ عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت، ونشرها موقع «أسترا» الإلكتروني الإخباري الروسي، حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أنّ خدمات الطوارئ في «نوفوروسيسك» أكدت وقوع انفجارات، وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن.

في السياق ذاته، نقلت رويترز عن مصدر استخباري أوكراني أنّ جهاز أمن الدولة والبحرية الأوكرانية استهدفا سفينة إنزال روسية «نوفوروسيسك»، وأنّ السفينة الروسية المستهدفة تضررت ولم تعد قادرة على تنفيذ مهام قتالية.