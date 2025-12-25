استهداف قافلة إنسانية بداغستان.. قتلى بهجوم مسلح في طاجيكستان

أعلنت اللجنة الحكومية للأمن القومي في طاجيكستان، الخميس، عن وقوع اشتباك مسلح على الحدود مع أفغانستان أسفر عن سقوط قتلى من الطرفين.

وأوضح بيان اللجنة أن الاشتباك وقع الأربعاء في ناحية شمس الدين شاهين بولاية خاتلون جنوب غرب طاجيكستان، بين عناصر إرهابية تسللت من أفغانستان وقوات حرس الحدود الطاجيكي، مشيرا إلى مقتل ثلاثة من الإرهابيين واثنين من عناصر حرس الحدود.

وأكد البيان أن الإرهابيين أبدوا مقاومة مسلحة عند دخولهم الحدود بشكل غير قانوني، وتم العثور في موقع الحادث على ثلاثة بنادق هجومية من طراز “إم-16″، وبندقية كلاشينكوف، وثلاثة مسدسات أجنبية مزودة بكواتم صوت، بالإضافة إلى 10 قنابل يدوية، ومنظار رؤية ليلية، ومتفجرات وذخائر أخرى.

وأشار البيان إلى أن هذا الحادث هو الثالث خلال الشهر الماضي من الهجمات المسلحة والاختراقات الحدودية من أفغانستان، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وعسكريين، موضحا أن هذه الأحداث تظهر “عدم مسؤولية حكومة طالبان في الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان الأمن على الحدود”.

وأكدت اللجنة أن الوضع على الحدود مستقر حاليا بعد تحييد الإرهابيين، وأن التحقيق في ملابسات الحادث مستمر، مع تعزيز نقاط المراقبة على طول الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات وحفظ الاستقرار.

وتعد الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان منطقة حساسة تتكرر فيها الهجمات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات، ما يزيد المخاطر الأمنية.

وتسعى طاجيكستان منذ سنوات لتأمين حدودها بالتعاون مع شركاء إقليميين، في إطار مواجهة الجماعات المسلحة ومنع امتداد النزاعات الأفغانية إلى الأراضي الطاجيكية.

حاكم داغستان يندد باستهداف قافلة إنسانية ويصفه بأنه دليل على جبن وانحطاط نظام كييف

وصف حاكم جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف استهداف قافلة مساعدات إنسانية على الحدود، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بأنه دليل على “جبن وانحطاط النظام الأوكراني”.

وقال ميليكوف في منشور على قناة “تيليغرام” الخاصة به إن القوميين الأوكرانيين “لا شرف ولا ضمير لهم، ولا شيء مقدسا عندهم، ويعجزون عن إثبات أنفسهم في ساحة المعركة، فينفسون عن غيظهم بالهجوم على المدنيين العزل، والمسنين، والنساء، والأطفال”.

وأضاف أن الضربة التي استهدفت القافلة تشكل “مثالا آخر على جبن وعدوانية الخصم”.

وشدد الحاكم على أن القواعد المتعارف عليها في أي نزاع مسلح تلزم الأطراف باحترام المبادئ الإنسانية، بما يشمل عدم استهداف القوافل الإنسانية والعاملين في المجال الطبي والصحفيين.

وكان ميليكوف قد أعلن سابقا مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف القوات الأوكرانية للقافلة، بينهم نائب رئيس مقاطعة شاميلسكي، مؤكدا التزام السلطات المحلية بتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا والمتضررين.