استهداف موقع لتهريب الوقود في الزاوية و«النمروش» يناقش التحديات الأمنية

شنت المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، ضربة جوية دقيقة استهدفت موقعًا مخصصًا لتهريب الوقود في مدينة الزاوية، وأسفرت العملية عن تحقيق أهدافها بنجاح.

في السياق، رصدت عدسة المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، “التمركزات العسكرية في البوابات الرئيسية بمصفاة الزاوية خلال جولة ميدانية، بهدف توثيق جاهزية القوات في وتعزيز التنسيق الميداني”.

إلى ذلك، “عقد آمر المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، المهندس عماد بن كوره، وذلك بمقر مصفاة الزاوية”.

وتناول الاجتماع “مناقشة المشاكل الأمنية التي تواجه المصفاة، مع التركيز على التحديات التي تعيق سير العمل”.

وأكد الطرفان “أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والإدارية لضمان سلامة المرافق الحيوية داخل المصفاة واستمرار العمليات التشغيلية بسلاسة، كما تم الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتذليل العقبات وتطوير آليات التواصل بين المنطقة العسكرية وإدارة المصفاة لتحقيق الاستقرار وضمان الأمن في المنطقة”.

شاهد | عدسة المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الساحل الغربي ترصد التمركزات العسكرية في البوابات الرئيسية بمصفاة الزاوية… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الخميس، ٩ يناير ٢٠٢٥