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استهدف موكب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك بسيارة مفخخة

عين ليبيا | نُشر الإثنين، 9 مارس 2020 - 10:21
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عربي ودولي
موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استهدف بسيارة مفخخة [انترنت]

أفاد مراسل ”إرم إنيوز“ بأن موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استهدف بسيارة مفخخة، اليوم الاثنين، أسفل جسر كوبر بالخرطوم.

وقال مدير مكتب حمدوك لـ ”إرم نيوز“ إن سيارة رئيس الوزراء تدمرت بالكامل، ولكنه بخير.

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