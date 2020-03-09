استهدف موكب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك بسيارة مفخخة

أفاد مراسل ”إرم إنيوز“ بأن موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استهدف بسيارة مفخخة، اليوم الاثنين، أسفل جسر كوبر بالخرطوم.
وقال مدير مكتب حمدوك لـ ”إرم نيوز“ إن سيارة رئيس الوزراء تدمرت بالكامل، ولكنه بخير.
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|07:25
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|16:39
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|19:11
|العشاء
|20:41
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:01
|الشروق
|07:25
|الظهر
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|العصر
|16:39
|المغرب
|19:11
|العشاء
|20:41
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:01
|الشروق
|07:25
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:11
|العشاء
|20:41
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:01
|الشروق
|07:25
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:39
|المغرب
|19:11
|العشاء
|20:41
أفاد مراسل ”إرم إنيوز“ بأن موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استهدف بسيارة مفخخة، اليوم الاثنين، أسفل جسر كوبر بالخرطوم.
وقال مدير مكتب حمدوك لـ ”إرم نيوز“ إن سيارة رئيس الوزراء تدمرت بالكامل، ولكنه بخير.
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