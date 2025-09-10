استياء في الأوساط الطبية بعد تجريح علني لمدير مستشفى طرابلس المركزي

أعربت إدارات وكوادر طبية وفنية بعدد من المستشفيات الليبية عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي وُصف بـ”المهين وغير اللائق”، والذي صدر عن أحد ممثلي هيئة الرقابة الإدارية خلال زيارة تفتيشية إلى مستشفى طرابلس المركزي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

وأكد البيان الذي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أن الدكتور عاصم بكره، مدير عام المستشفى وأخصائي الجراحة العامة وجراحة زراعة الكلى، تعرّض إلى تجريح لفظي وتهجّم علني أمام العاملين والمواطنين، وهو ما اعتبره الأطباء “إهانة صريحة لكرامة العمل الطبي والإداري”.

وشدد البيان على أن النواقص التي جرى التطرق إليها – من نقص الإمكانيات وسوء تخزين بعض المعدات القديمة – ليست ناجمة عن إهمال إداري، بل عن تأخر الاستجابة من الجهات ذات العلاقة رغم المراسلات الرسمية المتكررة.

كما أشار البيان إلى أن تداول مقطع مصوّر للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي أساء لسمعة المستشفى وكوادره، وأعطى انطباعًا سلبيًا لا يعكس حقيقة الجهود المبذولة في ظل ظروف عمل صعبة.

وطالب العاملون الجهات المعنية بـ:

فتح تحقيق رسمي ومساءلة من تجاوز حدود المهنية.

حذف المقطع المتداول ومعالجة أثره الإعلامي. • رد اعتبار رسمي لمدير المستشفى والعاملين فيه.

إعادة النظر في أسلوب التواصل الميداني للجهات الرقابية بما يضمن المهنية والاحترام المتبادل بعيدًا عن التشهير.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الأطقم الطبية ليست ضد المساءلة أو التفتيش الرقابي، بل ترحب به إذا ما تم وفق الأطر الرسمية، وبما يحفظ كرامة العاملين في القطاع الصحي الذين يواصلون أداء مهامهم في ظل محدودية الموارد والتحديات المتزايدة.