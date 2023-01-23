استياء كبير من مدير محلات «ليبيا تويز»

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، اليوم الاثنين، موجة غضب عارمة واستياء كبير من مدير شركة النعيم القابضة المالكة لمحلات “ليبيا توينز” نعيم بو عبدالله بعد ظهوره في مقطع فيديو، ما أثار ضجة وردود فعل واسعة.

#نعيم_بوعبدالله مالك محلات #ليبيا_تويز اللي وقّف موظفينه طابور يهـ ـزب فيهم لأنه وحدة مشهورة جت لفرع زناتة وكتبت منشور بأن المعاملة من الموظفين كانت دون المستوى ، والسيد نعيم قال في الفيديو (انا ما نعرفهاش ، لكن هي عندها هلبة متابعين) pic.twitter.com/F6eGNbFEhB — وادي دينـــار (@wady_dynar) January 23, 2023

في محاولة للتغطية على الفضيحة المدوية..

مدير #ليبيا_تويز يطلب من موظفي الفروع الخروج في فيديوات والتقاط صور سلفي مع الضحكات وتشغيل أغاني الشركة، وارسال هذه الفيدوات لنشرها على صفحات السوشيال ميديا.#طرابلس #ليبيا #Libya #Tripoli pic.twitter.com/rNOXNybHgW — Amr Fathalla ⴰⵎⵔ ⴼⵜⵃⴰⵍⵍⴰⵀ (@AmrFatihalla) January 23, 2023

وتداول النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبو عبدالله مع مجموعة من موظفيه بفرع المحل في منطقة زناتة بطرابلس، وذلك بعد أن اشتكت إحدى زبائن المحل وهي صانعة محتوى مشهورة من طريقة معاملتها.

طرابلس.من أجل وحدة طباخة في قروب نسائي قالوا تعرف بنفسها كـ (صانعة محتوى) تم طرد موظفين ومعاقبة آخرين في محلات ليبيا تويز لألعاب الأطفال من قبل مديرهم.. #هُزلت ⬇️ pic.twitter.com/B4z4V9DKvi — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) January 23, 2023

وظهر مدير المحل وهو يقوم بتوبيخ موظفيه والتحدث معهم ومعاملتهم بطريقة اعتبرت مهينة جدا للكرامة.

اعود بالله من غلبة الدين وقهر الرجال يارب كبيرة والله على راجل كبير بالعمر يتهزب وفي المباشر ، مقاطعة ليبيا تويز ، العمل مش استعباد .. الاحترام اولاً واخراً واللي ما يحترم موظفينه لا يستحق احترام الزبائن . pic.twitter.com/A3w09wRfYu — ‏ أمل ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ أناروز (@amleabdo) January 23, 2023

وتم تداول المقطع بشكل كبير من قبل النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سلوك مهين ،،، مارسه صاحب محل ليبيا تويز مع العاملين معه ،، بعد أن اشتكت زبونه من سوء المعاملة جمعهم ووقفهم ليعتذروا لها وتم التصوير ،، قال شو الزبونه عندها هلبة متابعين ،،، الزبونه وصاحب المحل لا اخلاق لهم ،، نعم الزبون معه الحق وأن أخطاء لكن بحدود وعدم إهانة العاملين #عيب ، pic.twitter.com/SI3vFnzq0d — ⵄⵍⵢ ⵎⵃⵎⴷ🇱🇾 علي عبود (@AMAboud6) January 23, 2023

متخيليين صانعة محتوى قصدي صانعة شربه يزمزكلها مدير ليبيا تويز عشان تحسن صورتها قدام متابعين لعنة الله ع وجهك — 🐚Ayaa_ shahat (@AYOSH46564502) January 23, 2023

كما أطلق العديد من النشطاء دعوات لمقاطعة المحل نهائياً بسبب أسلوب ومعاملة مدير المحل التي اعتبروها مهينة وغير أخلاقية، كما تصدر وسم هاشتاق #ليبيا_تويز منصات التواصل الاجتماعي.

🔴 لا اتشرف بالتبضع من محلات #ليبيا_تويز

كرامة ابناء ليبيا الكادحين فوق كل أعتبار.

JMC pic.twitter.com/qz9IDOLHe8 — 🇱🇾 J.M.C (@jamalachref1) January 23, 2023

أما عن محل ليبيا تويز فقد قاطعته منذ عام فات، بعدما حصل معي موقف مخيب للأمل مع مدير إحدى فروعهم.

تعاقدت معهم على إقامة حفل يوم الطفل بمبلغ معين و طلبت أشياء معينة و تم الإتفاق عليها، لأتفاجأ في يوم الإحتفال بقدومهم المتأخر و عدم تنفيذهم ماجاء في الإتفاق بالكامل، و عندما تحدثت مع- — Nadia.shami (@Nan_shami) January 23, 2023

من جانبه أيضا، اعتذر مدير المحل نعيم بو عبدالله لموظفيه عبر لقاءات تلفزيونية مع أكثر من قناة فضائية، مؤكداً أن ما حدث هو تشويه للحقيقة، حسب وصفه.

نفى رئيس مجلس إدارة مجموعة ليبيا تويز للألعاب “نعيم بوعبدالله” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية استقالته من منصبه. وكانت عدد من الصفحات قد تناولت أخبار عن استقالته اليوم، وذلك نتاج ما تناولته عدد من الصفحات حيال أحد فروعه بمنطقة زناتة طرابلس. pic.twitter.com/U2Ab0m7E2S — وادي دينـــار (@wady_dynar) January 23, 2023

#مدير شركة ليبيا تويز جمع الموظفين كلهم ويهزب فيهم على خاطر منشور دارته #وحدة طباخة في قروب نسائي

قالت ماعملوهاش كويس واللي

ماوقفش مع الموظفين وصور الفيديو تم طرده هذا حال القطاع الخاص في ليبيا (اعوذ بالله من قهر الرجال) لاحول ولاقوة الا بالله pic.twitter.com/RtwXbDZXDH — 🦅 ابراهيم🦅 (@Hima9954) January 23, 2023

رئيس مجلس إدارة مجموعة متجر #ليبيا_تويز_للألعاب : أنهم يحاربوننا و هذا دليل علي نصرنا الساحق !!!!! pic.twitter.com/oTsnvaetYF — 🇦🇷 ⭐️⭐️⭐️ 🇱🇾 | RASM | راسم (@rasm_1981) January 23, 2023

وفي سياقٍ ذي صلة، قام عدد من المفتشين التابعين لإدارة التفتيش والسلامة المهنية بالتحقيق في واقعة العمّال بمحل “ليبيا تويز” للألعاب وذلك وفق إختصاصات وزارة العمل والتأهيل، حيث عاين المفتشين اجراءات العمال وفتح تحقيق بالواقعة و جمع استدلالات، وسيتم رفع نتائج التحقيق لإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية حماية للعمّال من الوطنين والأجانب على حد سواء.

أجرى فريق من المفتشين تابع لإدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل، جولة ميدانية للتحقيق في واقعة العمال بمحل "ليبيا تويز" للألعاب في طرابلس، وفق اختصاص الوزارة. pic.twitter.com/Tra23dW61n — وزارة العمل والتأهيل- ليبيا (@MLR_Libya) January 23, 2023