استياء كبير من مدير محلات «ليبيا تويز»

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 23 يناير 2023 - 22:40 | آخر تحديث: 23 يناير 2023 - 23:06 نُشر: الإثنين، 23 يناير 2023 - 22:40
ليبيا
"ليبيا تويز" يثير غضب الليبيين

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، اليوم الاثنين، موجة غضب عارمة واستياء كبير من مدير شركة النعيم القابضة المالكة لمحلات “ليبيا توينز” نعيم بو عبدالله بعد ظهوره في مقطع فيديو، ما أثار ضجة وردود فعل واسعة.

وتداول النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبو عبدالله مع مجموعة من موظفيه بفرع المحل في منطقة زناتة بطرابلس، وذلك بعد أن اشتكت إحدى زبائن المحل وهي صانعة محتوى مشهورة من طريقة معاملتها.

وظهر مدير المحل وهو يقوم بتوبيخ موظفيه والتحدث معهم ومعاملتهم بطريقة اعتبرت مهينة جدا للكرامة.

وتم تداول المقطع بشكل كبير من قبل النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أطلق العديد من النشطاء دعوات لمقاطعة المحل نهائياً بسبب أسلوب ومعاملة مدير المحل التي اعتبروها مهينة وغير أخلاقية، كما تصدر وسم هاشتاق #ليبيا_تويز منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه أيضا، اعتذر مدير المحل نعيم بو عبدالله لموظفيه عبر لقاءات تلفزيونية مع أكثر من قناة فضائية، مؤكداً أن ما حدث هو تشويه للحقيقة، حسب وصفه.

وفي سياقٍ ذي صلة، قام عدد من المفتشين التابعين لإدارة التفتيش والسلامة المهنية بالتحقيق في واقعة العمّال بمحل “ليبيا تويز” للألعاب وذلك وفق إختصاصات وزارة العمل والتأهيل، حيث عاين المفتشين اجراءات العمال وفتح تحقيق بالواقعة و جمع استدلالات، وسيتم رفع نتائج التحقيق لإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية حماية للعمّال من الوطنين والأجانب على حد سواء.

آخر تحديث: 23 يناير 2023 - 23:06
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً