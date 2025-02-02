استياء ورسوم جمركية جوابية.. الصين والمكسيك وكندا تردّ على «ترامب» 

أعربت الصين، الأحد، عن استيائها الشديد من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، وشددت الحروب التجارية “ليس فيها منتصرون”، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة، تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على منتجاتها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان “لا يوجد منتصرون في حرب تجارية أو حرب جمركية”، مضيفة أن التعريفات الجديدة “ستؤثر حتما في التعاون المستقبلي في مجال السيطرة على المخدرات وتضر به”، وفقا لفرانس برس.

وكان البيت الأبيض قال، السبت، إن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.

وستفرض واشنطن رسوما بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة. وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

وبلغ حجم التجارة الصينية الأميركية نحو 500 مليار يورو، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، لكن الميزان غير موات إلى حد كبير للولايات المتحدة، مع عجز يبلغ نحو 260 مليار يورو خلال هذه الفترة، وفقا لأرقام واشنطن.

ونددت وزارة التجارة الصينية بهذه الرسوم قائلة “ليست عديمة الفائدة في حل مشاكل الولايات المتحدة فحسب، بل إنها تقوض أيضا التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي”.

وأضافت “الصين تأمل في أن تنظر الولايات المتحدة إلى مشاكلها مثل الفنتانيل وتتعامل معها بشكل موضوعي وعقلاني، بدلا من التهديد المستمر للدول الأخرى بالرسوم الجمركية”.

وحضت بكين “الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة.. ومواجهة مشاكلها، وإجراء مناقشات صريحة، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات على أساس المساواة والمنفعة والاحترام المتبادلين”، بحسب بيان الوزارة.

كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار، ردا على رسوم فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات كندية.

وجاء إعلان ترودو مساء أمس السبت بعد ساعات فقط من توقيع ترامب الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة فضلا عن الصادرات القادمة من المكسيك والصين.

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي: “تبدأ الرسوم الجمركية الفورية على السلع الأمريكية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم”، وهو اليوم المقرر أن تبدأ فيه الولايات المتحدة بتحصيل الرسوم على السلع الكندية.

وأضاف أن بقية الرسوم سيتم تطبيقها بعد حوالي 3 أسابيع “لتمكين الشركات وسلاسل التوريد الكندية من البحث عن بدائل”.

وأوضح ترودو: “مثل الرسوم الأمريكية، ستكون استجابتنا واسعة النطاق وتشمل عناصر يومية مثل البيرة والنبيذ والبوربون الأمريكي، والفواكه وعصائر الفواكه، بما في ذلك عصير البرتقال، بالإضافة إلى الخضروات والعطور والملابس والأحذية”.

وتابع: “ستشمل أيضا منتجات استهلاكية رئيسية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث ومعدات الرياضة، ومواد مثل الأخشاب والبلاستيك، وغير ذلك الكثير”.

وحث ترودو الكنديين على قراءة الملصقات في متاجر البقالة واختيار “الجاودار الكندي بدلا من الويسكي الأمريكي”، وتجنب عصير البرتقال من فلوريدا، وتغيير خطط العطلة الصيفية في الخارج مقابل زيارة أماكن داخل كندا.

المكسيك تفرض رسوما جمركية جوابية على الولايات المتحدة

بدورها.. أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها وجهت وزير الاقتصاد بفرض رسوم جمركية جوابية على الولايات المتحدة، واتخاذ تدابير أخرى لحماية مصالح المكسيك.

وكتبت شينباوم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “نرفض بشكل قاطع الافتراءات التي أطلقها البيت الأبيض بأن الحكومة المكسيكية لها تحالفات مع المنظمات الإجرامية، وكذلك أي نية للتدخل في أراضينا”.

وأضافت: “إذا كانت حكومة الولايات المتحدة ووكالاتها ترغب في معالجة استهلاك الفنتانيل الخطير في بلادهم، فيمكنهم محاربة بيع المخدرات في شوارع مدنهم الكبرى، وهو ما لا يفعلونه، وكذلك غسيل الأموال الذي تنتجه هذه الأنشطة غير القانونية والذي ألحق أضرارا كبيرة بشعبهم”.

وأمس السبت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا والمكسيك والصين.

وينص المرسوم على فرض الرسوم على صادرات كندا والمكسيك بنسبة 25% والصادرات الصينية بنسبة 10%.

Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio.



Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 2, 2025