اسرائيل.. البورصة تتراجع والسلطات تعلن إجراءات استثنائية

أفاد موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، أن “بورصة تل أبيب سجلت اليوم الأحد تراجعا في ظل تصاعد الحرب في الشمال”، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات استثنائية نتيجة الوضع الأمني.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت اليوم، “باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية شمال إسرائيل تشمل تعليق الدراسة ونقل عمل المستشفيات إلى الملاجئ تبعا للوضع الأمني”.

وأعلنت الجبهة الداخلية، “تعليق الدراسة اليوم في كافة مدن وبلدات شمال إسرائيل، وأعلنت سلطة الطبيعة والحدائق إغلاق الغابات والمحميات والشواطئ أمام الزوار وفقا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية”.

هذا وتصاعدت وتيرة الاشتباك منذ فجر اليوم الأحد، بين “حزب الله” وإسرائيل، وكانت إسرائيل شنت غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية مستهدفة تجمعا لقياديي “حزب الله” ما أدى إلى مقتل 16 عنصرا على الأقل بينهم قياديان كبيران هما إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، كما شنت إسرائيل هجومين استهدفا أجهزة النداء واللاسلكي من نوع “بيجر” و”توكي ووكي”، ما أدى إلى انفجارها ومقتل وإصابة العشرات.