إسرائيل تتحدّث عن اغتيال قيادي إيراني جديد في سوريا

في سياق تكرر القصف الإسرائيلي على سوريا، والذي زادت حدّته خلال الأيام الأخيرة، قتل شخص وأصيب 3 آخرين في قصف جديد بطائرة مسيّرة لسيارة بريف حمص.

وذكرت وسائل إعلام محلية، “أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي”.

وأضافت أن “شخصا قتل وإصيب ثلاثة آخرون جراء استهداف سيارة على طريق حماة عند مدخل حمص الشمالي بواسطة طائرة مسيرة”.

وقال المرصد السوري، إن “مسيرة قصفت “هدفا” بين سوريا والعراق، وتمت محاولة الهجوم على “الكلية الحربية بحمص”.

وأكدت مصاد إعلامية إسراىيلية” أن “القتيل هو عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني، لقي مصرعه جراء هجوم على سيارة في حمص وسط سوريا”.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، خلال الأيام الماضية، لعدة أهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية، ودمشق، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

وأول أمس، قالت وكالة “SNN” الإيرانية، إن “مجيد الديواني”، أحد مستشاري الحرس الثوري قتل في هجوم إسرائيلي على سوريا”.