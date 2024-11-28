لبنان.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتقصف السكان العائدين

بعد يوم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ، أصيب 3 أشخاص بغارة إسرائيلية على سيارة في بلدة مركبا جنوبي لبنان.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي هذه الليلة بلدتي عيتا الشعب وبنت جبيل جنوب لبنان، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على السكان العائدين إلى منازلهم.

وسمعت أصوات رشقات نارية في مارون الراس ومحيط عيترون والمالكية على الحدود جنوب لبنان، كما تحلق طائرات استطلاع إسرائيلية فوق أجواء قرى وبلدات صور وبنت جبيل”.

وفور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، توافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

وأمس الأربعاء، سقط قتلى وجرحى، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بشكل مباشر على عدد من المواطنين اللبنانيين اقتربوا من الحدود ونقاط لا تزال تتواجد فيها قوات إسرائيلية.

بري يحدد موعد جلسة للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى “عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير المقبل عند الساعة الحادية عشرة”، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.