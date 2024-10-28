إسرائيل توسّع عملية شراء منظومة «الشعاع الحديدي»

أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت مع شركة “رفائيل” للأنظمة الدفاعية المتقدمة وشركة “إلبيت سيستمز” عقدا ضخما قيمته نحو 534 مليون دولار، لتوسيع عملية شراء منظومة “الشعاع الحديدي” لاعتراض الصواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن المدير العام لوزارة الدفاع، إيال زمير، وقع الليلة الماضية صفقة ضخمة بقيمة ملياري شيكل مع شركة “إلبيت” وشركة “رفائيل” من شأنها زيادة معدل إنتاج نظام الدفاع الجوي باستخدام الليزر، وهي المنظومة التي اطلق عليها “ماغن أور” (الحامي الضوئي).

وبحسب الصحيفة، “النظام من تطوير إسرائيلي، ويمتلك قدرة قوية للدفاع الجوي من الأرض، وسيتم استخدامه كقدرة مكملة لنظام القبة الحديدية، وفي إطار الاتفاقية سيتم زيادة معدل الإنتاج بشكل كبير، وذلك لتوريد أنظمة الليزر في الوقت المحدد وبنسبة عالية”.

وجاء في إعلان وزارة الدفاع أن “نظام ماغن أور” هو نظام ليزر قوي للدفاع الجوي من الأرض، ضد الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز وغيرها”.

وقال رئيس التسويق الدولي وتطوير الأعمال في “رافائيل” جدعون فايس، “إن نظام الشعاع الحديدي لن يكون جاهزا للعمل قبل نهاية العام المقبل”.

يذكر أن “الشعاع الحديدي” نظام دفاع جوي يعتمد على تقنية الليزر، لرصد وتدمير الأهداف الجوية مثل الطائرات المسيّرة، وتعد شركة “رافائيل” الإسرائيلية لصناعة الأسلحة المنتج الرئيسي له”.