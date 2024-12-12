اسعار النفط تواصل صعودها.. إيران تتسلم رئاسة منظمة «أوبك» لعام 2025

أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، “عن اختياره رئيسًا مؤقتا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لعام 2025، وذلك خلال الاجتماع الـ189 للمنظمة، الذي عقد يوم افتراضيًا عبر تقنية الفيديو بمشاركة وزراء النفط والطاقة من الدول الأعضاء”.

وقال باك نجاد: “لقد تم في هذا الاجتماع طرح قضايا مختلفة أهمها، تسلم ايران رئاسة الدورة المقبلة لمنظمة أوبك – عام 2025، كما تم تعیین وزير النفط العراقي، نائبًا لرئيس منظمة أوبك”، مشيرا إلى أن “ذلك يعزز الشراكة بين البلدين ويؤكد دورهما المحوري في المنظمة”.

ووفقا للوزير الإيراني فإنه “سيعمل بجد لتعزيز روح التعاون بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تحقيق التماسك والتكامل داخل المنظمة، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية ودعم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.

وأعرب باك نجاد، عن “امتنانه لثقة أعضاء المنظمة وقيادتها، مشددًا على أهمية البناء على الإنجازات السابقة لأوبك، وتطوير استراتيجيات جديدة تعزز من مكانتها العالمية”.

هذا وتعد “منظمة أوبك”، التي تضم أبرز الدول المصدرة للنفط، لاعبًا رئيسيًا في تحديد سياسات الإنتاج والتسعير.

ارتفاع أسعار النفط

بعد بيانات أمريكية تحدثت عن انخفاض مخزونات الخام، ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، عند 69.10 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.74% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 72.70 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.71% عن سعر الإغلاق السابق.

وكانت “أظهرت بيانات أمريكية صدرت عن إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي”.

ويوم أمس، “خفضت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025 للمرة الخامسة على التوالي، إلى 1.61 مليون برميل يوميا وإلى 1.45 مليون برميل يوميا”.

في السياق، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.23% إلى 2750.30 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الفورية 0.12% إلى 2714.86 دولار للأونصة.