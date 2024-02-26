اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450، ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح جنوب لبنان.

وقالت قناة المنار إن الطائرة “هيرمس 450” هي طائرة من دون طيار مصممة للعمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، وهي من الحجم المتوسط حيث يمكنها العمل بشكل متواصل لمدة 20 ساعة.

وتصنع هذه الطائرة في شركة “السهم الفضي”, وهي شركة تابعة لأنظمة “إلبيت إسرائيل” وهي ثالث أكبر الطائرات بدون طيار من عائلة هيرميس، التي تضم أيضا هيرميس 90، هيرميس 180 وهيرميس في 1500).

وتتجهز هذه الطائرة بدون طيار بمعدات كهربائية وبصرية للرؤية الاعتيادية بالإضافة للأشعة التحت حمراء والرادار الموضعي الذي يمكنها من التقاط صور خلال الليل والأحوال الجوية السيئة.

وتعمل الطائرة على بث الصور والمعلومات التي تجمعها إلى محطة أرضية بشكل مباشر وبدون فارق في الوقت، وتقوم باعتراض الإشارات اللاسلكية بجميع انواعها وتنقلها لمحطة ومقر وكالة الأمن القومي الإسرائيلي (SIGINT).

ويمكنها حمل أنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل وقد تم تطويرها لتطلق الصواريخ بطريقتين هما “الاسقاط الرأسي والإطلاق شبه الموجه”، لكن هذه الصواريخ والقنابل محددة بوزن معين.