اسكتلندا.. تُعلن فرض قواعد إغلاق جديدة

رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن أعلنت عن فرض قواعد إغلاق جديدة، تسري من منتصف ليل الاثنين وحتى نهاية يناير، مع شرط قانوني يفرض على كل مواطن البقاء في المنزل.

وقالت ستورجن خلال جلسة طارئة للبرلمان الاسكتلندي إنه من الضروري العمل الآن لمنع ارتفاع معدل انتقال العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في لندن والجنوب الشرقي لبريطانيا.

وشددت على أن “واجبنا الرئيسي الآن هو العمل بسرعة لإنقاذ الأرواح وحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية… التأخير أو المراوغة في مواجهة هذا الفيروس دائما ما يجعل الأمور أسوأ حتى لو كان ينبع من رغبة مفهومة في انتظار المزيد من البيانات”.

وذكرت أن “المتغير الجديد يمثل ما يقرب من نصف الحالات الجديدة في اسكتلندا وهو أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70٪ وليس من المبالغة القول إنني قلقة بشأن الوضع الذي نواجهه الآن أكثر مما كنت عليه في أي وقت منذ مارس”. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وجاء إعلان ستورجن في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوات إلى إغلاق عام يشمل المملكة المتحدة كاملة وسط تزايد أعداد الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات الناتجة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا.