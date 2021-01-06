اسكتلندا.. لن نستقبل ترامب للعب «الغولف» وقيود كورونا تشمله

رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن أكدت أن أي زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا للعب الغولف لن يسمح بها، وأن قيود كورونا المرعية في بلادها تنسحب عليه كغيره.

وقالت ستورجون إنه ليس لديها فكرة عن خطط سفر ترامب، مشددة على أن قواعد الإغلاق في البلاد التي تمنع دخول معظم الزوار تنطبق أيضا عليه.

وأضافت: “لا نسمح بالدخول إلى اسكتلندا دون هدف أساسي في الوقت الحالي، وهذا ينطبق على ترامب تماما كما ينطبق على أي شخص آخر”.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” عن صحيفة “صندي بوست” أن ترامب يخطط لزيارة اسكتلندا على متن طائرة عسكرية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني لصحيفة The Hill: “هذا الأنباء ليست دقيقة. الرئيس ترامب لا يخطط للسفر إلى اسكتلندا”.