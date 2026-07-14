اسمه على الدولار لـ«أول مرة».. ترامب: هذه التكريمات أمر رائع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بالفخر لوضع توقيعه على ورقة نقدية من فئة 100 دولار، معتبرًا أن ظهور اسمه على مثل هذه الإصدارات يمثل “شرفًا دائمًا”.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع قناة “نيوزماكس”، أن هذه التكريمات تعد أمرًا رائعًا، مشيرًا إلى أنه لم يسعَ للحصول عليها رغم اعتقاد البعض عكس ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “عندما يظهر اسمك على أشياء كهذه.. هذا شرف دائمًا”، كما أشار إلى الدولار الفضي الذي يحمل صورته.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، عن وجود خطط لوضع صورة ترامب على عملة معدنية.

وتحمل الأوراق النقدية الأمريكية عادةً توقيع وزير الخزانة وأمين الخزانة، إلا أنه جرى إصدار ورقة نقدية من فئة 100 دولار بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، تحمل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب توقيع وزير الخزانة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن فعاليات مرتبطة بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في وقت يثير فيه ظهور أسماء وصور الشخصيات السياسية على الإصدارات النقدية اهتمامًا واسعًا، باعتبار العملات إحدى الرموز المرتبطة بالهوية الوطنية الأمريكية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسدسًا مخصصًا مطليًّا بالذهب خلال قمة الناتو

أفادت تقارير إعلامية تركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية خاصة خلال مشاركتهما في قمة حلف شمال الأطلسي، تمثلت في مسدس مخصص ومطلي بالذهب.

وبحسب التقارير، قدم أردوغان مسدسات من الطراز نفسه لقادة الحلف المشاركين في القمة، إلا أن النسخة المقدمة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت الوحيدة التي جرى طلاؤها بالذهب.

وأوضحت التقارير أن الهدية كانت من طراز “غوموشاي .357 ماغنوم”، وقد قُدمت داخل علبة خشبية مزينة بالعلم التركي وشعار حلف شمال الأطلسي.

وأثارت الهدية اهتمام عدد من القادة المشاركين في القمة، إذ علق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مازحًا بأن هديته المتمثلة في شراب القيقب بدت “متواضعة” مقارنة بهدية الرئيس التركي.

كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسدسات المقدمة للقادة بقيت في أنقرة بسبب القيود القانونية المتعلقة بنقل الأسلحة بين الدول، فيما يخضع المسدس الذي حصل عليه رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون لإجراءات النقل القانونية المعمول بها في السويد.