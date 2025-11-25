«اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك».. كاراكاس ترد على كاتس وترامب!

هاجم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بعد تصريحات الأخير التي اتهم فيها فنزويلا بـ”زعزعة استقرار المنطقة” و”التسبب في أزمة لاجئين”، إضافة إلى القول إن كاراكاس تشكل “حلقة وصل بين حزب الله وحماس واليمن”.

ووجّه ساعر هذه الاتهامات في خطاب ألقاه أمام مجلسي النواب والشيوخ في باراغواي خلال زيارة رسمية يجريها إلى أسونسيون.

ورد الوزير الفنزويلي عبر منشور على منصة تلغرام قائلاً إن ساعر “مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية”، مؤكداً أن على الوزير الإسرائيلي “عدم ذكر فنزويلا”، بل الاستعداد للمثول أمام القضاء بسبب الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأضاف خيل في هجوم مباشر: “اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك القذر ومن يديك الملطختين بالدماء البريئة. نحن شعب يكافح من أجل سيادته وندافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، بينما أنت تمثل النقيض تماماً”.

وتابع أن فنزويلا لا تكترث بخطابات ساعر “اليائسة”، مشيراً إلى أن العدالة الدولية ستلاحقه عاجلاً أم آجلاً.

ويقوم وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارة رسمية إلى باراغواي برفقة وفد من رجال الأعمال، يلتقي خلالها الرئيس سانتياغو بينيا ووزير خارجيته روبين راميريز، على أن يتوجه لاحقاً إلى الأرجنتين.

فنزويلا تخاطب واشنطن: 70% من الكوكايين في العالم مصدره الإكوادور

اتهمت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، الإكوادور بأنها “المصدّر الأول للكوكايين في العالم” بنسبة تصل إلى 70% من إجمالي الإنتاج العالمي، وذلك في ردّ قوي على قرار الولايات المتحدة تصنيف ما يسمى بـ “كارتيل الشمس” كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.

وجاء ردّ كاراكاس بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين بقيادة الكارتيل، وهو ما اعتبرته فنزويلا “ادعاءً كاذباً” وغير مستند إلى أي أدلة.

وخلال افتتاح ندوة محلية، قالت رودريغيز إن على واشنطن، إذا كانت جادة في مكافحة المخدرات، أن تنظر إلى الإكوادور وليس إلى فنزويلا، زاعمةً أن “أكبر شركة لتصدير الكوكايين في العالم” تعمل من داخل مصنع لتصدير الموز تابع لعائلة الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، والتي تُشتبه في ارتباطها بمنظمات إجرامية.

وشددت رودريغيز على أن فنزويلا ليست منتجة ولا ممرّاً رئيسياً للكوكايين، مستشهدة بتقارير الأمم المتحدة خلال الـ27 عاماً الماضية، إضافة إلى تقارير وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، التي تؤكد – بحسب قولها – أن فنزويلا ليست مصدراً للكوكايين.

ورأت أن الخطوة الأمريكية الأخيرة تأتي ضمن “حملة مضللة” تهدف إلى تقويض شرعية الدولة الفنزويلية والتدخل في شؤونها الداخلية.