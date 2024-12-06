اسم «محمد» يتصدر قائمة المواليد الذكور في بريطانيا

ذكرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في بريطانيا، أن “اسم “محمد”، تصدّر أسماء المواليد الجدد الذكور في إنكلترا وويلز، وأصبح الاسم الأكثر شيوعاً بين المواليد خلال عام 2023”.

ووفق البيانات، “تفوق اسم “محمد” على اسم “نوح” كأفضل اسم للمواليد الذكور في عام 2023 في إنكلترا وويلز، يليه نوح وأوليفر”.

هذا “وكان اسم “محمد” ثاني أكثر الأسماء شعبية في عام 2022، وكان ضمن قائمة أكثر 10 أسماء شعبية للأطفال الذكور منذ عام 2016″.

هذا “ويبلغ عدد المسلمين 3.9 ملايين في إنكلترا وويلز، وتصل نسبتهم إلى 6.5 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 59.6 مليونا، وفقا لآخر إحصاء سكاني أجريَ عام 2021، مع ملاحظة أن هذا هو عدد المسلمين الذين يحملون الجنسية البريطانية، ولا يشمل المسلمين المقيمين لأغراض محددة مثل الدراسة أو العمل لفترة معينة”.