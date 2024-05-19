اشتباكات «الزاوية» تتسبب بانقطاع الكهرباء في بعض المناطق

قالت الشركة العامة للكهرباء إن “الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مدينة الزاوية، تسببت في بعض الأعطال في البنية التحتية للشبكة ما تسبب في فقد التيار”.

وأضافت أنه “تسببت الاشتباكات بحدوث فصلات في التغذية الكهربائية بمحطة 30 البرناوي، 30 جنوب زاوية، مما تسبب في فقد خروج 11 ك.ف من المحطات التابعة لإدارة الغربية، بالتحديد جنوب الزاوية دائرة “ترفاس”، بالإضافة لقطع الأسلاك وكسر بعض الأعمدة الخشبية المغذية لمناطق سكنية”.

وأكدت الشركة العامة أن “فرقها الفنية عملت على توصيل بعض الخطوط باستثناء الخطوط التي لا يمكن الوصول إليها نتيجة الاشتباكات، والتي ننتظر بفارغ الصبر فتح ممرات للدخول إليها ومعالجة هذه المشكلة”.

هذا وشهدت مدينة الزاويةخلال اليومين الأخيرين، اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تسببت في سقوط عدة قذائف عشوائية على منازل المدنيين، وخلفت الاشتباكات 11 مصابا وقتيلا واحدا.