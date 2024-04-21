اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الأبيض

اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، فجر الأحد.

وقالت مصادر محلية بمدينة الأبيض، إن الاشتباكات اندلعت بمنطقة حي “الوحدة 13” غربي المدينة.

ونقلت قناة الحرة عن شهود عيان، أنهم سمعوا أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق نار كثيف، فيما لا تزال أصوات الطلقات مستمرة، ولا توجد أي تفاصيل عن حجم الخسائر حتى اللحظة.

ومنتصف الاسبوع الماضي، قُتل نحو 25 مدنيا في اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حسبما ذكرت منظمة حقوقية سودانية.

وقالت “محامو الطوارئ”، وهي منظمة حقوقية مؤيدة للديمقراطية، في بيان نقلته فرانس برس، إن “25 قتيلا و100 جريح سقطوا في الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأحياء الغربية لمدينة الفاشر في اليومين الماضيين”.