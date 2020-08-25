اشتباكات بين عناصر حفتر وأبناء قبيلة القذاذفة في سرت

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 22:02 | آخر تحديث: 25 أغسطس 2020 - 22:12 نُشر: الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 22:02
ليبيا
أرشيفية/إنترنت

أفادت مصادر إعلامية، بوقوع اشتباكات اليوم الثلاثاء، بالأسلحة المتوسطة في الحي رقم 3 بمدينة سرت وسط ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن قوات تابعة لحفتر قامت بمحاصرة أحياء قبيلة القذاذفة بمدينة سرت، وشنت حملة مداهمات طالت أبنائها، وذوي إطلاق نار سُمِع في أكتر من مكان بالمدينة.

جاء ذلك على خلفية خروج شباب القبيلة ليل الاثنين/الثلاثاء في مظاهرات تُطالب بخروج عناصر حفتر من المدينة.

يأتي ذلك في حين، حذرت الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية مروعة، إذا بدأت العمليات العسكرية حول مدينة سرت وسط ليبيا.

وأكد ستيفن دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إحاطة حول الشؤون الإنسانية في ليبيا، أن الأمم المتحدة ما زالت قلقة بشأن كارثة إنسانية محتملة في حال أدّى التصعيد المستمر والتعبئة حول سرت إلى نشوب عمليات عسكرية بالمنطقة تُهدد حياة أكثر من 125000 شخص في سرت وحولها.

آخر تحديث: 25 أغسطس 2020 - 22:12
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