اشتباكات بين عناصر حفتر وأبناء قبيلة القذاذفة في سرت

أفادت مصادر إعلامية، بوقوع اشتباكات اليوم الثلاثاء، بالأسلحة المتوسطة في الحي رقم 3 بمدينة سرت وسط ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن قوات تابعة لحفتر قامت بمحاصرة أحياء قبيلة القذاذفة بمدينة سرت، وشنت حملة مداهمات طالت أبنائها، وذوي إطلاق نار سُمِع في أكتر من مكان بالمدينة.

#سرت | معلومات عن حملة اعتقال واسعة تشنها مليشيات حفتر المسنودة بمرتزقة الجنجاويد لشباب من قبيلة القذاذفة في منطقة أبوهادي على خلفية خروجهم في مظاهرة تطالب مليشيات حفتر بالخروج من المدينة — طه حديد Taha Hadeed (@taha_hadeed) August 25, 2020

جاء ذلك على خلفية خروج شباب القبيلة ليل الاثنين/الثلاثاء في مظاهرات تُطالب بخروج عناصر حفتر من المدينة.

خروج مواطنين ضد مرتزقة حفتر التشاديين في مدينة سرت pic.twitter.com/DtnWJcwGzb — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) August 25, 2020

هذا الشاب "ناصر اعويدات القذافي" الذي قتل من قبل مليشيات حفتر دهسا بسيارة "تايقر" تابعة للمليشيا 166 أمام بيته في سرت ، ناصر يعاني من "ورم" وكان يعالج من فترة في الخارج.@UNSMILibya pic.twitter.com/B9mLoDLJ54 — طه حديد Taha Hadeed (@taha_hadeed) August 25, 2020

عصابة حفتر بسرت تقوم بدهس شاب من قبيلة القذاذفة خرج في مظاهرات احتجاج علي الاوضاع الزفت في سرت من تهريب الوقود وسيطرة للجنجويد علي محطات الوقود وانقطاع الكهرباء رغم وجود أكبر محطة كهربائية بسرت pic.twitter.com/ZliwC2eXHh — قابينة ضي مش الطابوري (@Abra_Libya_free) August 25, 2020

#سرت

مداهمات وقبض واقتحام للبيوت من قبل مليشيات حفتر كتيبة 166 وطارق بن زياد مع وجود عناصر من الجنجاويد

بعض من الاسماء المقبوض عليهم وهم

نصر محمد بلقاسم الزياني

عبدالهادي عطية الزياني

قذوفه عويدات

اصيل محمد زيد

ميلاد سالم فرحات

علي عبدالله سعيد

حمزة علي السويدي

حمزة بدري اصبيع — Emad abugrean (@abugrean9) August 25, 2020

يأتي ذلك في حين، حذرت الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية مروعة، إذا بدأت العمليات العسكرية حول مدينة سرت وسط ليبيا.

وأكد ستيفن دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إحاطة حول الشؤون الإنسانية في ليبيا، أن الأمم المتحدة ما زالت قلقة بشأن كارثة إنسانية محتملة في حال أدّى التصعيد المستمر والتعبئة حول سرت إلى نشوب عمليات عسكرية بالمنطقة تُهدد حياة أكثر من 125000 شخص في سرت وحولها.