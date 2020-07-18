اشتباكات بين مجموعات حفتر بالقرب من المنشآت النفطية في البريقة

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في محيط المنشآت النفطية الواقعة في خليج سرت.

وفي بيان لها اليوم السبت، أشارت المؤسسة إلى وقوع اشتباكات خلال 48 ساعة الماضية في منطقة البريقة بين المجموعات المسلحة المسماة الصاعقة وحرس المنشآت النفطية وجميعهم تابعون لخليفة حفتر، على بعد مئات الأمتار من خزانات النفط، وتبادلهم للرماية باستعمال أسلحة نارية متوسطة عيار 23.5، وقذائف صاروخية أر بي جي.

ونوهت مؤسسة النفط بأن هذا الأمر يعكس انعدام المسؤولية وعدم وجود أي انضباط عسكري من أي نوع لدى هذه المجموعات المسلحة وخطورة أفعالهم هذه على سلامة المنشاءات النفطية والعاملين المتواجدين بها والسكان في المناطق المحيطة بها.