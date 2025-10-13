اشتباكات دامية في باكستان وسويسرا.. ما علاقة فلسطين؟

شهدت مدينة لاهور، شرقي باكستان، اليوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين خلال مسيرة مؤيدة لفلسطين، أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة العشرات من عناصر الشرطة، بحسب ما أعلنته السلطات الباكستانية.

وقال عثمان أنور، قائد شرطة إقليم بنجاب، في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” (A.P)، إن الاشتباكات اندلعت عندما أطلق متظاهرون النار على قوات الأمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف الشرطة، بينهم شرطي قُتل وعدد آخر أصيب بجروح متفاوتة.

الاحتجاج نظمه حزب “حركة لبيك باكستان”، وهو حزب ديني معروف بمواقفه المتشددة، في إطار ما وصفه بـ”المسيرة الطويلة” دعمًا لفلسطين، والتي انطلقت الجمعة الماضية من شرق باكستان، وكان المشاركون فيها ينوون السير من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد.

في المقابل، أصدر الحزب بيانًا أشار فيه إلى وقوع قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين، لكنه لم يُقدَّم تأكيد رسمي حول هذه المزاعم من قبل السلطات. كما بث الحزب عبر حساباته مقاطع فيديو تُظهر احتراق مركبات، من بينها شاحنة قال إنها كانت تقل مسؤولين حزبيين أثناء المواجهات.

حتى الآن، لم تصدر الحكومة الباكستانية بيانًا رسميًا شاملاً حول الاشتباكات، كما لم تُعرف بعد الإجراءات التي ستتخذها السلطات لاحتواء التصعيد، خصوصًا مع إعلان الحزب عزمه مواصلة المسيرة نحو إسلام آباد.

اشتباكات عنيفة في برن خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين تُصيب الشرطة والمتظاهرين

شهدت العاصمة السويسرية برن اشتباكات عنيفة خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين ورافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أسفرت عن إصابة 18 شرطياً وعدد من المتظاهرين، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن نحو خمسة آلاف شخص شاركوا في التظاهرة التي لم تحصل على تصريح مسبق، واندلعت المواجهات عندما حاولت قوات الأمن تقييد حركة المحتجين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والمقذوفات.

وردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، وتم توقيف شخص واحد على الأقل.

وأشار نائب قائد شرطة كانتون برن، مايكل بيتشن، إلى أن “سلوك بعض المتظاهرين أجبر الشرطة على استخدام إجراءات قسرية”، مضيفًا أن أكثر من 50 مبنى تعرضت لتحطيم نوافذ وكتابة شعارات مؤيدة لفلسطين، ما قدّرته هيئة الإذاعة السويسرية بملايين الفرنكات.

وجاءت هذه الاشتباكات في ظل صمود وقف إطلاق النار في غزة لليوم الثالث على التوالي، مع استعدادات لعملية تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قبيل خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب أمام الكنيست الإسرائيلي.