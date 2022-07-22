اشتباكات طرابلس.. نداءات استغاثة لإخراج العائلات العالقة.. وإلغاء صلاة الجمعة

أفاد مراسل شبكة عين ليبيا بتجدد الاشتباكات في أكثر من منطقة في العاصمة طرابلس، وإلغاء صلاة الجمعة في المساجد المجاورة لمناطق التوتر.

وطالب مركز الطوارئ والدعم الطبي المواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات بالتواصل عبر الأرقام التالية: 0916322000 _ 0946009431.

وأكّد مركز الطوارئ استعداده لتلقي طلبات الاستغاثة ونشره سيارات إسعاف في كافة المناطق القريبة من الاشتباكات، مطالبا بفتح ممر أمن لإخراج المواطنين العالقين داخل صالة الأسطورة بطريق المشتل والعائلات العالقة خلف سجن الجديدة.

من جانبها، أكّدت إدارة مطار معيتيقة لشبكة “عين ليبيا”، تعليق الرحلات من وإلى المطار بسبب الأحداث الجارية التي تشهدها العاصمة طرابلس.