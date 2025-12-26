اشتباكات على الحدود بين كمبوديا وتايلاند تقتل العشرات.. ترامب يعلّق!

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، عن قلقه البالغ إزاء استمرار العنف على الحدود بين كمبوديا وتايلاند، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لتيسير الحوار بين بنوم بنه وبانكوك لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوزير روبيو شدّد على حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إحلال السلام، مؤكّدًا ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات كوالالمبور للسلام، وبيّن استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم في المفاوضات بين البلدين.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الاشتباكات مستمرة منذ 7 ديسمبر الجاري، حيث استخدمت الأطراف معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين على جانبي الحدود.

وأفادت القوات التايلاندية بمقتل 22 عسكريًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، فيما أعلن الجانب الكمبودي مقتل 30 مدنيًا وإصابة 87 آخرين، كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص لترك منازلهم في المناطق الحدودية.

وكانت المفاوضات السابقة بين كمبوديا وتايلاند خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا قد فشلت في التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ما أدى إلى استئناف القتال في 24 يوليو الماضي، مع توقف مؤقت للعمليات في أغسطس، ثم تجدد الاشتباكات في ديسمبر الجاري نتيجة تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.

ويعود النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند إلى قضايا إقليمية متبقية منذ الحقبة الاستعمارية الفرنسية في الهند، حيث لم تغطِ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية، ما جعلها مصدرًا للصراعات بعد استقلال كمبوديا عام 1953.

