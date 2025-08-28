اشتباكات عنيفة بالقذائف والأسلحة الثقيلة في الزاوية تسفر عن مقتل شخصين

شهدت مدينة الزاوية فجر اليوم مواجهات مسلحة عنيفة في منطقة قمودة، استخدمت فيها القذائف والأسلحة الثقيلة، وأسفرت عن مقتل شخصين، في أحدث موجة من التوتر الأمني الذي تشهده المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات اندلعت بعد مقتل حازم بورحيم (المعروف بعويص) جراء إطلاق نار من قبل حمدي بن نصر المنتمي لمجموعة الزعيطات، قبل أن يُقتل الأخير لاحقاً برصاص حسن بورحيم شقيق القتيل الأول.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن حازم بورحيم كان قد التحق مؤخراً بالمجموعة المسلحة التي يقودها محمد بحرون (المعروف بالفار)، ما يعكس استمرار الانقسامات والصراعات بين المجموعات المسلحة داخل الزاوية.