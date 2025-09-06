اشتباكات عنيفة في صربيا.. إصابة 11 شرطياً واعتقال العشرات

اندلعت احتجاجات عنيفة ليلة السبت في مدينة نوفي ساد الصربية، ثاني أكبر مدن البلاد، أسفرت عن إصابة 11 شرطياً واعتقال العشرات، وفق ما أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وقال فوتشيتش إن قوات الأمن تعاملت “بمهنية صارمة” مع المتظاهرين الذين استخدموا ألعاباً نارية وأدوات أخرى لمهاجمة الشرطة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المشاركين سيواجه إجراءات قضائية.

وجمعت المظاهرة، التي نُظمت تحت شعار “صربيا، هل تسمعيننا؟”، أكثر من سبعة آلاف شخص قرب مبنى كلية الفلسفة، حيث شهدت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر عربات الشرطة ووحدات مكافحة الشغب في المنطقة.

من جانبها، انتقدت رئيسة البرلمان الصربي، آنا برنابيتش، مشاركة نواب أوروبيين في الاحتجاج، ووصفت وجودهم بـ”المنافق”، متسائلة عما إذا كانوا سينقلون الأحداث إلى بروكسل.

وتشهد صربيا منذ نوفمبر 2024 موجة احتجاجات واسعة بدأت إثر انهيار مظلة في محطة القطارات بمدينة نوفي ساد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، وتصاعدت المواجهات منذ أغسطس الماضي عبر قطع الطرق والتجمعات الليلية.

ورغم تصاعد التوتر، أكد فوتشيتش أن السلطات منفتحة على الحوار مع المتظاهرين، لكنه استبعد فرض حالة الطوارئ في البلاد، في محاولة للحفاظ على الاستقرار دون تصعيد الأوضاع الأمنية.