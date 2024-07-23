اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم

قالت مصادر محلية لقناة «الجزيرة الفضائية»، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة دارت، اليوم الثلاثاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات التابع للجيش جنوبي مدينة الخرطوم.

وأتت هذه الاشتباكات بعد ساعات من تأكيد الجيش أن قواته مشّطت المناطق المحيطة بسلاح المدرعات، وطردت عناصر من قوات الدعم السريع من منازل المواطنين في المنطقة.كما أكدت مصادر محلية للجزيرة تصاعد أعمدة الدخان من أكبر محطة لتوليد الكهرباء حراريا بمدينة الخرطوم بحري.

وكان الجيش وقوات الدعم السريع تبادلا الاتهامات حول مسؤولية حريق اندلع بالمحطة واستمر لأيام.

وفي ولاية النيل الأبيض، أكدت مصادر محلية أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية هلبة بالولاية جنوبي البلاد، واقتحمت سوق المدينة وأغلقت المحال التجارية فيها.