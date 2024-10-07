اشتباكات في بنغازي بين قوات تابعة لأبناء «حفتر»

شهدت مدينة بنغازي، مساء اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة بين عناصر من اللواء 106 مجحفل بإمرة خالد حفتر والكتبية 87 التابعة لصدام حفتر.

وبحسب ما أفادت منصة “ليبيا برس”، فإن أسباب الاشتباكات تعود بسبب اعتداء عناصر تابعة للكتيبة 87 على اللواء أحمد الساعدي م لواء 106 التابع لخالد حفتر.

وعلى إثر ذلك، هاجمت عناصر من اللواء 106 مجحفل مقر الكتيبة 87 في طريق الهواري وسيطرت عليه.

وأسفرت الاشتباكات بين العناصر التابعة لخالد والتابعة لصدام عن سقوط عدد من الجرحى والمصابين من الطرفين، وفقاً لمنصة “ليبيا برس”.