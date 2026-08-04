اشتباكات عنيفة تهز غرب ليبيا.. قتلى وجرحى وإغلاق «طريق ساحلي حيوي

اندلعت اشتباكات مسلحة، الثلاثاء، في الطريق الساحلي غرب مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا، وتحديدًا في طريق مصيف صرمان بمدينة صرمان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق معلومات أولية من مصادر محلية، وسط حالة من التوتر الأمني التي تشهدها المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات وقعت في المنطقة الواقعة بين الإشارة الضوئية البلدية وسجن مدينة صرمان، مشيرة إلى سماع أصوات إطلاق نار ومواجهات مسلحة في الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية والمناطق الغربية.

ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد القتلى والجرحى أو تفاصيل حول أسباب اندلاع الاشتباكات والجهات المشاركة فيها، فيما تواصلت حالة الاستنفار الأمني في محيط المنطقة.

وأعلن الهلال الأحمر صرمان رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ، لمتابعة التطورات الميدانية داخل المدينة والاستجابة لبلاغات المواطنين، مؤكدًا جاهزية فرق الإسعاف للتعامل مع أي حالات طارئة والوصول إلى المناطق المتضررة عند الحاجة.

ودعا الهلال الأحمر صرمان جميع الأطراف المتنازعة إلى التحلي بالمسؤولية والعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة، وضمان حرية حركة فرق الطوارئ حتى تتمكن من أداء مهامها والوصول إلى المصابين والمناطق المتضررة.

من جانبه، حذر جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين من استخدام الطريق الساحلي غرب مدينة الزاوية بسبب استمرار الاشتباكات المسلحة.

وأوضح الجهاز أن الطريق الممتد من جسر بئر الغنم إلى الإشارة الضوئية الصابرية غير آمن في الوقت الراهن نتيجة وجود مواجهات مسلحة، مطالبًا المواطنين بتجنب المرور عبر المنطقة واتخاذ أقصى درجات الحيطة إلى حين استقرار الوضع الأمني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الأمنية في مناطق غرب ليبيا، حيث تشهد بعض المناطق بين فترة وأخرى اشتباكات بين مجموعات مسلحة، ما يؤدي إلى إغلاق طرق رئيسية وحيوية بشكل مؤقت، ويدفع الجهات الطبية والإنسانية إلى رفع جاهزيتها تحسبًا لأي طارئ.

وتعد الطرق الساحلية في غرب ليبيا من المسارات الحيوية التي تربط المدن والمناطق المختلفة، ما يجعل أي اضطرابات أمنية فيها تؤثر على حركة المواطنين والتنقل بين المدن، إضافة إلى صعوبة وصول فرق الطوارئ والإغاثة إلى المناطق المتضررة.