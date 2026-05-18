اشتباك دموي.. مسلّح يقتل عنصرين من الشرطة التركية

قُتل عنصران من الشرطة التركية في تبادل لإطلاق النار مع مسلح مشتبه به داخل مركز أعمال في منطقة تشورلو التابعة لمحافظة تيكيرداغ وسط تركيا، بحسب ما أفادت به صحيفة “حرييت” التركية.

وذكرت الصحيفة أن الحادثة وقعت في حي “رشادية” داخل أحد المراكز التجارية، عقب بلاغ عن وقوع مشاجرة مسلحة، حيث توجهت قوة من قسم أمن النظام العام في شرطة تشورلو إلى الموقع بملابس مدنية.

وبحسب التفاصيل، فإن المشتبه به بادر بإطلاق النار فور وصول عناصر الشرطة وصعودهم إلى المبنى، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح أسفر عن مقتل الشرطيين إركان توتونجولار وإمراح كوتش.

وعقب الحادث، دفعت السلطات التركية بتعزيزات أمنية إلى الموقع، إلى جانب فرق الإسعاف، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف بعد إصابة المهاجم وتوقيفه.

وتم نقل المشتبه به إلى مستشفى حكومي في مدينة تشورلو لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية مشددة، دون الكشف عن حالته الصحية حتى الآن.

وشهد موقع الحادث حضور عدد من المسؤولين المحليين، بينهم والي محافظة تيكيرداغ رجب صويتورك، ومدير منطقة تشورلو نيازي إرتان، والمدعي العام بيلجيهان يوجيل، إضافة إلى مدير الأمن الإقليمي أحمد متين تورانلي.

وأكدت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه، في وقت تتواصل فيه عمليات جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.

ويأتي هذا الحادث في ظل تشديد الإجراءات الأمنية في عدد من المدن التركية، مع استمرار السلطات في مواجهة الحوادث المسلحة الفردية والجنائية.