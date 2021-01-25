اشتباك مُسلح بين القوات الهندية والصينية

مصادر هندية مطلعة أعلنت وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الصينية والقوات الهندية الأسبوع الماضي في شمال سيكّيم الحدودية، مخلفة جرحى لدى الطرفين، في 2 حادث من نوعه في أقل من عام.

وقالت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين هنود، إن العشرات من عناصر الجيشين الصيني والهندي اشتبكوا بالسلاح الناري الأسبوع الماضي في منطقة “ناكو لا” الجبلية بالهملايا، بإقليم سيكِّيم، على ارتفاع أكثر من 5 آلاف متر، بعد أن “حاول جنود صينيون التسلل إلى الأراضي الهندية”. وأضافت الصحيفة أن القوات المسلحة الهندية ستنشر قريبا بيانا بهذا الشأن.

وفي شهر مايو الماضي، أدت اشتباكات مماثلة بين الطرفين في تلك المنطقة الحدودية الجبلية إلى وقوع قتلى وجرحى، فيما تسعى بكين ونيودلهي منذ تلك المواجهات للتوصل إلى اتفاق يزيل التوتر من المناطق الحدودية الصينية الهندية عبر المفاوضات العسكرية والدبلوماسية، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وانطلقت أمس الأحد جولة جديدة من هذه المفاوضات لحل المشاكل الحدودية العالقة في إقليم “لاداخ”، الذي احتضن اشتباكات مايو الماضي، حيث جرت في “مولدو” على الطرف الصيني من الحدود، من أجل استكمال المفاوضات التي توقفت في 6 نوفمبر الماضي دون تحقيق أي اختراق بسبب الخلافات العميقة بين البلدين، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.