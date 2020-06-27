اصابة شخصين جراء انفجار ألغام عناصر حفتر

أعلن مركز الطب الميداني والدعم اليوم السبت، إصابة شخصين اثنين جراء انفجار لغم جنوب العاصمة طرابلس.

وبيّن مركز الطب الميداني والدعم أن المستشفى الميداني الكحيلي استقبل مصابين اثنين من النيجر هما ” عيسى الحاجي ماتو ” البالغ من العمر 22 سنه، و ” إدريس موسي عبدو ” البالغ من العمر 20 سنة.

وأوضح المركز أن المصابين تعرضا لانفجار لغم وأن إصابتهما على مستوى الساقين والبطن والرأس.

وفي وقت سابق، أفاد المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، بأن عدد ضحايا الألغام والعبوات الناسفة جنوب العاصمة طرابلس ومدينة سرت، بلغ 127 ضحية، من بينهم 4 نساء، خلال الفترة ما بين الـ22 من شهر مايو والـ22 من الشهر الجاري .

وأوضح المركز في بيان، أن عدد الضحايا يشمل 55 مختصا في مجال إزالة الألغام، وأن عدد المصابين بلغ 80 مصابا، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 47 ضحية.

هذا ونوه المركز بأن عين زارة من المناطق الأكثر تضررا من عدد الحوادث، حيث سجلت 34 حادثة انفجار ، يليها صلاح الدين بـ17 حادثة، ومنطقة طريق المطار بـ7 حوادث، ومن ثم منطقة المشروع بـ6، لتسجل عقب ذلك سرت 3 حوادث انفجار، ومنطقتا الخلة والأحياء البرية بحادث لكل منهما.