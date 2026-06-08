الأسواق تشتعل.. النفط يقفز والذهب يتراجع بشكل حادّ

سجلت الأسواق العالمية تحركاتٍ لافتةٍ مع بداية تعاملات يوم الإثنين، إذ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%، فيما اقترب الدولار من أعلى مستوياته خلال شهرين، في مقابل تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي، وذلك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتزايد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 3.03% لتصل إلى 95.93 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو بنسبة 3.3% مسجلاً 93.4 دولاراً للبرميل، مدعوماً بمخاوف الأسواق من احتمالات تأثر إمدادات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وإيران.

وجاءت مكاسب النفط عقب تصعيدٍ عسكريٍ جديدٍ، مع إطلاق إيران عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل مساء الأحد، وهو ما عزز المخاوف المرتبطة بأمن الطاقة العالمي وإمدادات الخام من المنطقة التي تُعد من أهم مراكز الإنتاج والتصدير عالمياً.

وفي موازاة ذلك، وافق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج جديدة تُعد الرابعة منذ التطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، حيث اتفقت سبع دول بقيادة السعودية وروسيا والعراق والكويت على رفع الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو المقبل، مع التأكيد على أن وتيرة الزيادات ستظل مرتبطة بظروف السوق العالمية وإمكانية تعديلها أو تعليقها وفق المتغيرات.

وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى منذ 23 مارس 2026 إلى ما دون مستوى 4300 دولار للأونصة خلال التداولات المبكرة، قبل أن تقلص بعض خسائرها لاحقاً.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.88% لتصل إلى 4326.90 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.64% إلى 4300.6 دولار للأونصة، متأثرة بتصاعد التوقعات المرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين، بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي أظهرت إضافة 172 ألف وظيفة غير زراعية خلال الشهر الماضي، ما عزز رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وتراجع اليورو إلى 1.1507 دولار مسجلاً أدنى مستوى له في شهرين، فيما هبط الجنيه الإسترليني إلى 1.33165 دولار وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، كما انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7016 دولار والدولار النيوزيلندي إلى 0.5779 دولار، وكلاهما عند أدنى مستوياتهما في شهرين.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة “كابيتال إيكونوميكس” جوناس جولترمان إن بيانات الوظائف الأمريكية تعكس استمرار تحسن سوق العمل رغم صدمة أسعار الطاقة الحالية، مشيراً إلى أن ذلك يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب تقديرات الأسواق، ارتفعت احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر إلى أكثر من 70% مقارنة بنحو 45% فقط قبل أسبوع.

كما واصل الين الياباني تراجعه أمام الدولار ليصل إلى 160.33 يناً للدولار، متخلياً عن المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بأن يواصل بنك اليابان مساره نحو رفع الفائدة إذا لم تتسبب تطورات الشرق الأوسط في اضطراباتٍ واسعة النطاق بالأسواق المالية.

وتتابع الأسواق العالمية عن كثب مسار التوتر بين إسرائيل وإيران، في ظل ترقب المستثمرين لتداعياته المحتملة على أسواق الطاقة والتضخم والسياسات النقدية العالمية خلال الفترة المقبلة.