اضطرابات النوم في رمضان.. كيف نتعامل معها؟

مع حلول شهر رمضان، تشهد حياتنا تغيرات عديدة تؤثر سلباً على الصحة العامة، إذ يؤدي تغير نظام الطعام والشراب إلى إصابة البعض باضطرابات في النوم، فما خطورة السهر على الصحة؟ وكيف نتعامل مع هذا الاضطرابات ؟ وما أبرز النصائح لنوم صحي في شهر الصيام؟

يؤكد الأطباء أن للسهر تأثير كبير على الجسم، إذ يؤدي لعدة مشاكل منها:

يؤثر نقص ساعات النوم اللازمة للجسم، على القدرة على التركيز والأداء اليومي.

يمكن أن يؤدي السهر إلى اضطرابات في عملية الهضم والامتصاص، مما يسبب مشاكل مثل الانتفاخ والحموضة المعوية.

قد يؤدي السهر إلى زيادة في الرغبة في تناول الطعام خلال ساعات الليل، مما يزيد من خطر زيادة الوزن.

قلة النوم والسهر يمكن أن تسبب تقلبات في المزاج مثل الانزعاج.

يمكن أن يؤدي السهر إلى ضعف في الانتباه والذاكرة، مما يؤثر على الأداء العقلي والعملي.

ويقدم الأطباء وخبراء التغذية، مجموعة نصائح للتخلص من اضطرابات النوم في شهر رمضان، ومنها:

تنظيم الأوقات والحفاظ على راحة الجسم.

عدم السهر أمام التلفاز والهاتف الجوال.

تنظيم وجبات الإفطار والسحور بشكل صحي، وتجنب الوجبات الثقيلة والدسمة، خاصة قبل النوم.

يمكن القيلولة نهارا شريطة ألا تتجاوز 30 دقيقة حتى لا تؤثر على النوم ليلا.

تقليل المشروبات المحتوية على الكافيين.

وفي النهاية، يجب علينا الحرص على الحفاظ على نمط حياة صحي خلال شهر رمضان وتجنب السهر للتقليل من تأثيراته السلبية على الصحة.

المصدر: مواقع إلكترونية