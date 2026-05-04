اضطرابات عالمية.. «عنف وكوارث وأزمات نفسية» متصاعدة

في مشهد دولي متسارع تتداخل فيه الأزمات الأمنية والإنسانية والكوارث الطبيعية، فقد سلطت دراسة إسرائيلية الضوء على تدهور حاد في الصحة النفسية لطلاب الجامعات في ظل تداعيات الحرب، بينما شهدت دول عدة حوادث عنف دامية ووقائع مأساوية من تركيا ومصر وكولومبيا والولايات المتحدة وألمانيا، أوقعت قتلى وجرحى وأثارت صدمة واسعة، وفي المقابل، ضربت كوارث طبيعية وصناعية مناطق في الفلبين والصين، ما أعاد التأكيد على هشاشة البنى الوقائية أمام الزلازل والانفجارات والحوادث التقنية.

دراسة إسرائيلية: أكثر من ثلث الطلاب الجامعيين يفكرون في الانتحار في ظل تداعيات الحرب

كشفت دراسة أكاديمية إسرائيلية شملت أكثر من 700 طالب وطالبة جامعية، معظمهم مرتبطون بشكل مباشر بالحرب عبر الخدمة العسكرية، أن أكثر من ثلث الطلاب الجامعيين في إسرائيل تراودهم أفكار انتحارية بدرجات متفاوتة.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن فترات الخدمة الطويلة في صفوف الاحتياط داخل الجيش الإسرائيلي انعكست بشكل حاد على الحالة النفسية للطلاب، نتيجة الابتعاد عن الأسرة والأصدقاء، والتعرض لمشاهد ميدانية صعبة، إلى جانب الخوف من الإصابة، وشعور واسع لدى جنود الاحتياط بأنهم غير مرئيين أو منسيين، ما أدى إلى تفاقم الأزمات النفسية.

وأظهرت معطيات الدراسة، التي ستعرض في المؤتمر العلمي السنوي لبحث مسألة الانتحار في إسرائيل، أن 39.4% من الطلاب يعانون من أعراض اكتئاب حادة، فيما أبلغ 33.8% عن أفكار انتحارية نشطة بدرجات مختلفة، في مؤشر على تدهور واضح في الصحة النفسية منذ اندلاع القتال في السابع من أكتوبر 2023.

وتشير البيانات إلى أن هذه النسب تفوق المعدلات العالمية بشكل كبير، إذ تتراوح نسب الاكتئاب بين طلاب الجامعات خارج إسرائيل بين 20% و25%، بينما تتراوح نسبة من يواجهون أفكارًا انتحارية خلال حياتهم الأكاديمية بين 18% و24%.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة تتبعت الحالة النفسية للطلاب قبل وبعد اندلاع الحرب، وسجلت ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الاكتئاب، مشيرة إلى أن عوامل الضغوط النفسية مثل القلق والتوتر واضطرابات النوم أصبحت أكثر حدة في ظل استمرار الحرب وخدمة الاحتياط والقلق على العائلات وعدم اليقين الاقتصادي والأمني.

وقال البروفيسور سامي حمدان، المشرف على الدراسة، إن النتائج لا تعكس مجرد ارتفاع في الأرقام، بل تشير إلى تحول عميق في الصحة النفسية لجيل كامل.

وأضاف أن الطلاب يعيشون تحت ضغط مستمر نتيجة التهديدات الأمنية وخدمة الاحتياط والضغوط الاقتصادية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن المنظومة لم تنجح حتى الآن في معالجة هذه الفجوات المتراكمة.

وحذر حمدان من أن استمرار الوضع دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى تفاقم التداعيات النفسية، داعيًا إلى توسيع خدمات الدعم النفسي داخل الحرم الجامعي، وتعزيز برامج الكشف المبكر عن الضيق النفسي، والاستثمار في برامج وقائية موجهة.

إطلاق نار قرب مدرسة في ديار بكر جنوب شرقي تركيا والشرطة تعتقل المنفذ

شهدت ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا حادث إطلاق نار قرب مدرسة في منطقة يني شهير، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان والطلاب، بينما سارعت قوات الأمن إلى تطويق الموقع واعتقال المنفذ.

وأفادت قناة “روسيا اليوم”، نقلا عن شهود عيان بسماع دوي إطلاق نار مساء الاثنين بالقرب من مدرسة في المنطقة، بالتزامن مع تداول مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لشاب يحمل بندقية ويتجول في الشارع.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الشاب البالغ من العمر 22 عاما كان في طريقه إلى حي فابريكا عندما بدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي في الشارع، ما أثار حالة من الهلع بين المارة.

وأكدت المصادر ذاتها عدم تسجيل إصابات جراء الحادث، رغم حالة الذعر التي سادت المنطقة، خاصة مع وقوع إطلاق النار في وقت وجود الطلاب داخل الفصول الدراسية.

وعقب الحادث، فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المدرسة والمناطق المحيطة، مع إخلاء الطلاب بشكل فوري كإجراء احترازي لضمان سلامتهم.

كما باشرت قوات الأمن عمليات تفتيش في الموقع، حيث عثرت بحوزة مطلق النار على ثلاث قطع سلاح، قبل أن يتم توقيفه ونقله للتحقيق.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه الإجراءات الأمنية حول المؤسسات التعليمية في عدد من المناطق التركية، مع التركيز على الاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.

قتلى وجرحى في انفجار ضخم داخل مصنع للألعاب النارية في وسط الصين

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون، بينهم حالتان في وضع حرج، إثر انفجار قوي داخل مصنع للألعاب النارية في مقاطعة هونان بوسط الصين، وفق ما أفاد به المكتب المحلي لإدارة الطوارئ، ونقلت تفاصيله وكالة شينخوا.

ووقع الانفجار عند الساعة 4:43 عصرا داخل مصنع في مدينة ليويانغ، التابعة إداريا لمدينة تشانغشا، وهي إحدى أبرز الحواضر في المقاطعة.

وبحسب السلطات المحلية، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى موقع الحادث فور وقوع الانفجار، وبدأت عمليات إنقاذ واسعة في محاولة للبحث عن ناجين وتأمين موقع المصنع، وسط استمرار العمل الميداني في المنطقة.

ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الانفجار، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الرسمية لتحديد ملابساته وظروف وقوعه داخل المنشأة الصناعية المتخصصة في صناعة الألعاب النارية، وهي من الصناعات الحساسة التي تخضع لإجراءات سلامة صارمة في الصين.

وتعد صناعة الألعاب النارية في الصين من القطاعات المرتبطة بإنتاج وتصدير واسع النطاق، ما يجعل حوادث المصانع من هذا النوع محل متابعة دقيقة من الجهات التنظيمية نظرا لطبيعة المواد القابلة للاشتعال.

غضب واسع في مصر بعد محاولة قتل فتاة على يد خطيبها السابق والأمن يوقف المتهم

تتصدر واقعة الاعتداء على فتاة في العاصمة المصرية القاهرة منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغضب والصدمة، عقب إقدام شاب على محاولة قتل خطيبته السابقة باستخدام سلاح أبيض أمام منزلها.

وبحسب تفاصيل الحادثة، التي عُرفت إعلامياً باسم حق شهد، قررت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً إنهاء خطبتها بسبب خلافات متكررة وشعورها بعدم الأمان، وهو ما رفضه الطرف الآخر، لتبدأ سلسلة من التهديدات والملاحقات انتهت بالاعتداء.

ووفق الروايات المتداولة، ترصد المتهم للضحية أثناء عودتها من عملها في أحد المطاعم مساءً، وانتظرها أمام مدخل العقار الذي تقطنه، قبل أن يهاجمها ويوجه لها عدة طعنات، ما تسبب في إصابات خطيرة هددت حياتها.

وجرى نقل الضحية إلى مستشفى قصر العيني، حيث خضعت لتدخلات جراحية دقيقة، ولا تزال تحت المراقبة الطبية المشددة.

من جانبها، تحركت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة بسرعة، حيث تمكنت من تحديد موقع المتهم وإلقاء القبض عليه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وعلى المستوى الشعبي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع الحادثة، حيث تصدر وسم حق شهد قائمة النقاشات، وسط مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم، باعتبار الواقعة نموذجاً مقلقاً للعنف المرتبط بالعلاقات الشخصية.

ودعا ناشطون وحقوقيون إلى ضرورة مواجهة ما وصفوه بثقافة العنف المرتبطة بالعلاقات، وتعزيز الوعي المجتمعي بحق الأفراد في إنهاء العلاقات دون التعرض للتهديد أو الاعتداء.

كما طالبت أسرة الضحية بسرعة تحقيق العدالة، مؤكدة أن ابنتهم اتخذت قرار إنهاء العلاقة حفاظاً على مستقبلها، قبل أن تتعرض لمحاولة اعتداء كادت تنهي حياتها.

“مزحة المطبخ” تنتهي بمأساة في مصر: وفاة شاب جامعي على يد شقيقته القاصر

شهدت محافظة الشرقية في مصر حادثة مأساوية، حيث لقي شاب جامعي يبلغ من العمر 19 عاماً مصرعه بعد تعرضه لطعنة قاتلة على يد شقيقته الصغرى أثناء مزاح داخل منزل الأسرة بمركز ديرب نجم.

ووفق وسائل إعلام مصرية، بدأت الواقعة داخل المطبخ عندما كان الشقيقان يتمازحان أثناء إعداد الطعام، قبل أن تتحول المزحة إلى حادث مأساوي بعدما كانت الشقيقة، البالغة من العمر نحو 14 عاماً، تمسك بسكين مخصص لتقطيع الطعام، ما أدى إلى إصابة شقيقها بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته فوراً.

وأظهرت التحريات أن الضحية طالب جامعي فارق الحياة في مكان الحادث نتيجة الإصابة الخطيرة، بينما دخلت الأسرة في حالة صدمة شديدة بعد الحادث.

وعقب البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني ومعاينة المكان، والتحفظ على الفتاة المتهمة.

كما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت تشريح الجثمان وطلب تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وما إذا كانت نتيجة خطأ غير مقصود أم سلوك متعمد.

قتلى وعشرات المصابين بعد دهس سيارة عملاقة لحشد في كولومبيا خلال عرض ترفيهي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين، بينهم قاصرون، إثر حادث مأساوي خلال عرض لسيارات “مونستر” في مدينة بوبايان بكولومبيا، بعد أن فقد سائق السيطرة على إحدى السيارات ودهس مجموعة من المتفرجين.

وأفاد مكتب رئيس بلدية بوبايان أن الحصيلة المؤكدة حتى الآن هي 3 قتلى، مع احتمال ارتفاع العدد بسبب وجود إصابات خطيرة بين المصابين.

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة لحظة فقدان السائق السيطرة على السيارة أثناء العرض، قبل أن تنحرف بسرعة نحو الجمهور وتصطدم بعدد من الأشخاص ثم بعمود.

وبعد الحادث، فتحت السلطات تحقيقاً موسعاً لمعرفة أسبابه، بما في ذلك احتمال وجود خلل ميكانيكي أو تقصير في إجراءات السلامة الخاصة بالفعالية.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة سامار في الفلبين وتحذيرات من هزات ارتدادية

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالًا بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة سامار في الفلبين اليوم الاثنين، في حادثة جيولوجية أعادت تسليط الضوء على النشاط الزلزالي في الأرخبيل.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وفق ما نقلته وكالة رويترز، دون أن ترد حتى الآن تفاصيل موسعة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية.

وفي السياق ذاته، حذرت هيئة الزلازل في الفلبين من احتمالية وقوع أضرار مادية وهزات ارتدادية عقب الزلزال، مشيرة إلى أن فرق الرصد تتابع تطورات النشاط الزلزالي في المنطقة بشكل مستمر.

وتُعد الفلبين من الدول الواقعة ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبركاني المتكرر، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متفاوتة الشدة بين الحين والآخر.

وتواصل السلطات المحلية عمليات التقييم الميداني لرصد أي تأثيرات محتملة للزلزال، في وقت يُنصح فيه السكان عادة باتباع إجراءات السلامة في حالات الهزات الارتدادية المحتملة.

أمريكا: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار خلال حفل قرب أوكلاهوما سيتي

نُقل ما لا يقل عن 10 أشخاص إلى المستشفيات، بعد تعرضهم لإطلاق نار خلال حفل أقيم قرب بحيرة أركاديا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت المتحدثة باسم شرطة إدموند، إميلي وارد، إن السلطات تلقت عدة بلاغات عن إطلاق نار وقع أثناء تجمع شبابي قرب البحيرة حوالي الساعة التاسعة مساءً، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة بين الضحايا.

وأضافت أن بعض المصابين نُقلوا إلى المستشفيات بواسطة فرق الإسعاف، فيما يُعتقد أن آخرين توجهوا لتلقي العلاج بشكل مستقل.

وتقع بحيرة أركاديا على بعد نحو 21 كيلومترًا شمال مدينة أوكلاهوما سيتي، وتُعد من الوجهات الترفيهية الشهيرة في المنطقة، حيث يقصدها السكان للنزهات والتخييم وصيد الأسماك والأنشطة المائية.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه.

ألمانيا: قتلى وجرحى في حادث دهس بمدينة لايبزيغ وسط تحقيقات حول ملابسات الواقعة

أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء الاثنين، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في حادث دهس وقع في مدينة لايبزيغ، وسط غموض يحيط بملابسات الواقعة واحتمال أن يكون الحادث متعمدا أو عرضيا.

وأوضحت الشرطة الألمانية، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في وسط المدينة، مشيرة إلى أن الحصيلة لا تزال أولية بسبب صعوبة تحديد عدد الضحايا بشكل دقيق في الساعات الأولى بعد الحادث.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإقليمية “MDR”، فقد اقتحمت سيارة حشدا من الأشخاص في شارع رئيسي مخصص للمشاة داخل المدينة القديمة، وهي منطقة تجارية وسياحية تضم متاجر ومبان تاريخية تشهد ازدحاما دائما.

وتشير المعلومات المحلية إلى أن سلطات مدينة لايبزيغ كانت قد اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات تدريجية للحد من دخول السيارات إلى مركزها التاريخي، بهدف تعزيز سلامة المشاة وتقليل الحوادث.

وفي السياق نفسه، أكدت الشرطة أن التحقيقات ما زالت جارية، دون تقديم أي تفسير رسمي حتى الآن بشأن دوافع الحادث، بما في ذلك ما إذا كان عملا متعمدا أو حادثا عرضيا.

ووصف متحدث باسم الشرطة الوضع بأنه “مربك”، في وقت أعادت فيه الحادثة إلى الواجهة سلسلة من حوادث الدهس التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت هجمات استهدفت مواقع عامة، من بينها أسواق عيد الميلاد في برلين عام 2016، وماغديبورغ عام 2024، إضافة إلى حادث آخر خلال تجمع نقابي في ميونيخ مطلع عام 2025.

وتواصل الأجهزة الأمنية في لايبزيغ جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، في إطار تحقيق موسع لتحديد ظروف الحادث ودوافعه المحتملة.

تعطل حركة الطيران في مطار هامبورغ بعد هبوط خاطئ لطائرة صغيرة

تسبّب حادث هبوط غير موفق لطائرة صغيرة في تعطّل مؤقت لحركة الإقلاع والهبوط في مطار هامبورغ شمال ألمانيا، ما أدى إلى توقف العمليات الجوية بشكل جزئي لحين الانتهاء من إزالة آثار الحادث.

وأوضح متحدث باسم المطار أن الطائرة تعرضت لأضرار أثناء الهبوط، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم، مؤكدًا أن الوضع تمت السيطرة عليه بسرعة من قبل فرق الطوارئ.

وأدى الحادث إلى تعطيل حركة الطيران مؤقتًا، حيث لم تتمكن أي طائرات من الإقلاع أو الهبوط خلال فترة سحب الطائرة المتضررة وتنظيف المدرج لضمان سلامة الملاحة الجوية.

وأكدت إدارة المطار أن عمليات تنظيف المدرج تتم وفق إجراءات دقيقة، مشيرة إلى أن إزالة أي حطام مهما كان صغيرًا تُعد خطوة ضرورية لتفادي أي مخاطر محتملة على الطائرات أثناء الحركة الجوية.

وتواصل فرق الطوارئ والخدمات الفنية متابعة موقع الحادث وإجراء الفحوصات اللازمة، في حين يجري تقييم أسباب الهبوط غير السليم للطائرة ضمن التحقيقات الأولية.

ويُعد مطار هامبورغ أحد المطارات الرئيسية في شمال ألمانيا، ويشهد حركة طيران نشطة يوميًا، ما يجعل أي اضطراب في عملياته مؤثرًا على جدول الرحلات الداخلية والدولية بشكل مباشر.

بوتين يعين فيودور شوكين قائماً بأعمال حاكم داغستان

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بتعيين فيودور شوكين قائماً بأعمال حاكم جمهورية داغستان، مع قبول استقالة الحاكم السابق سيرغي ميليكوف الذي تولى المنصب منذ أكتوبر 2020.

وجاء القرار بعد مشاورات أجراها بوتين مع ممثلين عن الجمهورية في 30 أبريل، حيث تم اقتراح شوكين من قبل رئيس مجلس الشعب الداغستاني زاور أسكندروف، وهو ما حظي بموافقة الرئيس الروسي.

وفي أول تعليق له بعد التعيين، قال شوكين إن من أبرز أولوياته معالجة آثار الفيضانات التي ضربت الجمهورية مؤخراً وتعويض المتضررين.

كما أشار مسؤولون محليون إلى أن انتخابات حاكم داغستان من المتوقع أن تُجرى في سبتمبر المقبل، على أن يتولى شوكين خلال الفترة الانتقالية تشكيل حكومة جديدة للجمهورية.

وفيودور شوكين، المولود عام 1976، شغل مناصب قضائية متعددة في روسيا، وكان قد عُين في فبراير 2024 رئيساً للمحكمة العليا في داغستان قبل انتقاله إلى منصبه الجديد.