اضطراب بـ«خدمات الإنترنت».. شركة ليبيانا: نعمل على معالجته

أعلنت شركة ليبيانا للاتصالات وجود تذبذب في خدمات الإنترنت لدى بعض المشتركين، موضحةً أن السبب يعود إلى عوامل خارجة عن إرادة الشركة.

وقالت الشركة في تنويهٍ نشرته عبر صفحاتها الرسمية إن فرقها الفنية تعمل على متابعة الوضع بشكلٍ مستمر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف معالجة أسباب التذبذب وإعادة استقرار الخدمة في أقرب وقتٍ ممكن.

وأكدت ليبيانا أن جهود الفرق الفنية تتركز على متابعة أداء الشبكة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الخدمة إلى مستوياتها الطبيعية، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الإنترنت للمشتركين بكفاءةٍ واستقرارٍ.

وقدمت الشركة اعتذارها للمشتركين عن أي إزعاجٍ ناتجٍ عن هذا الخلل، مؤكدةً تقديرها لتفهمهم ومتابعتهم، ومشددةً على استمرار العمل حتى استعادة استقرار الخدمة بشكلٍ كاملٍ.

هذا وتتعرض شبكات الاتصالات أحيانًا إلى اضطرابات فنية تؤثر على مستوى جودة الخدمات، وتعمل شركات الاتصالات عادةً عبر فرق الدعم الفني ومراكز المتابعة على تحديد أسباب الأعطال ومعالجتها لضمان استمرارية الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين.