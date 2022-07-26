اضطراب مؤقت في الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها

أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، اليوم الثلاثاء، عن اضطراب مؤقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها.

ونوهت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى تأثر جزئي لحركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها، وذلك نتيجةً لأعمال حفر عشوائية جرت غرب مدينة بنغازي.

وأفادت الشركة القابضة للاتصالات، بأن فرق الصيانة تتواجد بالموقع الذي حدثت به عملية قطعٍ لأحد كوابل الألياف البصرية، وهي تعمل بشكل متواصل ودؤوب لاسترجاع الخدمة إلى ما كانت عليه وعلى وجه السرعة.