اطلاق سراح 4 أفراد من عائلة منفّذ هجوم ستراسبورغ

حيث قالت النيابة العامة أن 3 أشخاص آخرين من أقرباء شريف شيخات، منفّذ الاعتداء الذي قُتل الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.

فيما تم إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم توافر أي دليل ضدّهم في الوقت الراهن.

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شيخات (29 عاما) الذي نفّذ مساء الثلاثاء اعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات جهادية استهدفت فرنسا.

والجمعة، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن تبني تنظيم داعش الاعتداء السوق الميلادية في ستراسبورغ “انتهازي تماماً”.