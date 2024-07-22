 إعادة استئناف عمل السفارة الهندية في طرابلس

استقبل مدير إدارة شؤون آسيا واستراليا، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نوري فاضل الكاسح، القائم بأعمال سفارة الهند في ليبيا محمد عليم.

واستعرض اللقاء، “إعلان استئناف عمل السفارة الهندية من مقرها بالعاصمة طرابلس، بما في ذلك القسم القنصلي لمنح تأشيرات للمواطنين الليبيين، ومتابعة أوضاع العمالة الهندية الوافدة”.

وعبر الجانبان خلال اللقاء، “عن رغبة البلدين في تفعيل علاقات الصداقة والتعاون في كافة المجالات؛ والتي تعتبر خطوة هامة لكلا البلدين الصديقين؛ ذلك في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية والمساعي المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية من قبل وزارة الخارجية ممثلة في إدارة آسيا وأستراليا مع دول القارة لعودة سفاراتها للعمل من ليبيا”.

هذا واختتم اللقاء بعقد مؤتمر صحفي تمّ التأكيد خلاله على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شهد المؤتمر إعلان افتتاح السفارة الهندية من جديد في العاصمة طرابلس.

اعادة استئناف عمل السفارة الهندية من العاصمة طرابلس. – استقبل مدير إدارة شؤون آسيا واستراليا السيد نوري فاضل الكاسح،… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤