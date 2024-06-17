إعادة قسرية وغرق ومصير مجهول.. أرقام صادمة حول المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

أعلنت مصادر أممية، أن خفر السواحل الليبي، أعاد 7100 مهاجر قسراً، وسجلت 282 حالة وفاة و449 مفقودًا في البحر المتوسط، خلال الفترة المنصرمة من عام 2024.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة، إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث تحاول أعداد متزايدة من المهاجرين القيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.

وباتت ليبيا نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين بسبب موقعها، لكن المهاجرين يتعرضون لمعاملة سيئة وترتكب بحقهم انتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب الهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني.

ووفق تقرير المنظمة الدولية للهجرة، كثيراً ما يواجه المحتجزون في المراكز الليبية الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية وسوء المعاملة.

وطالبت المنظمة والهيئات الدولية الأخرى، بتقديم دعم أكبر لتحسين الظروف في ليبيا وإنشاء طرق قانونية وآمنة للمهاجرين واللاجئين.

والأسبوع الماضي، أحبطت إدارة المهام الخاصة عملية تهريب 49 مهاجرا غير نظامي قبالة شاطئ زريق غربي مدينة مصراتة.