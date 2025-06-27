اعتباراً من يوم غد.. المفوضية تعلن فتح مراكز توزيع «بطاقة الناخب»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، عن فتح مراكز توزيع بطاقة الناخب في البلديات المستهدفة بانتخابات مجالسها البلدية، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025.

ودعت المفوضية جميع الناخبين الذين سبق أن سجّلوا أسماءهم في سجل ناخبي المجالس البلدية لعام 2025 إلى التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها، لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، التي تُعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في التصويت.

وأوضحت المفوضية أن مراكز التوزيع ستفتح أبوابها يوميًا من الساعة 08:00 صباحًا وحتى 02:00 ظهرًا.

وقالت المفوضية في بيانها: “من دون بطاقتك الانتخابية لا يمكنك التصويت، فبطاقتك هي صوتك”.

ودعت المفوضية المواطنين إلى الإسراع في استلام بطاقاتهم والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية المقبلة.