اعتداء على آبار النهر الصناعي

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بقيام من وصفهم بالخارجين عن القانون الاعتداء على عدد من آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وقالت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه في الوقت الذي تحاول فيه المنظومة العمل على ضمان استمرار تدفق الإمداد المائي رغم نقص الإمكانيات والصعوبات الفنية، في الوقت ذاته ونتيجة لاستمرار تدهور الوضع الأمني بالحقول دون رادع، الخارجين عن القانون يواصلون اعتداءاتهم وهذه المرة بالحقل الجنوبي حيث تم الاعتداء على عدد 15 بئر بتخريب المعدات بداخل غرف التحكم وقطع الأسلاك الكهربائية.

وأشارت إلى أن هذا الحقل يعتبر من ضمن الحقول الأقل اعتداء في السابق كونه يقع بوسط الحقول والاعتداء عليه مؤشر خطير وإصرار على توقف تدفق المياه، بحسب جهاز النهر الصناعي.

وجدد جهاز النهر الصناعي تأكيده، بأنه جهة خدمية مدنية تحاول جاهدة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي، منوهاً بأن الأمر قد تجاوز السرقة. وحمَّل الجهاز كل الأطراف مسؤوليتهم على تقاعصهم بتوفير الحماية الأمنية لمنطقة حقول الآبار ووقف هذه الاعتداءات لضمان استمرار تدفق المياه وبما هو متاح حالياً.