اعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية في مدينة سرت

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن وقوع اعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية بوسط مدينة سرت.

وأفادت الشركة في بلاغ لها، بأن مجموعة وصفتها بـ”خارجة عن القانون” قامت بالعبث بكابل ضغط عالي جهد 11 ك.ف المغذي لمحطة المصرف التجاري.

وأوضحت أن هذا الأمر أدى لفصل التغذية عن المصرف التجاري ومقر الرقابة الإدارية ومقر السلع التموينية والإنارة العامة المحيطة بهذه المنطقة.

ونوهت شركة الكهرباء إلى أن هذا الأمر سيؤثر سلباً على كفاءة الشبكة نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.