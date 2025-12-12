الأرصاد تحذّر من تقلبات جوية منتصف الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال الليبي خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من اليوم الجمعة 12-12-2025، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية.

تفاصيل الأحوال الجوية

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 مْ.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد:

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 مْ.

ومن المتوقع تكاثر السحب الممطرة منتصف الأسبوع على بعض مناطق غرب البلاد، مع استمرار الاعتدال في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق الشمالية، وتسجل زيادة طفيفة في الجنوب الغربي مع رياح جنوبية نشطة على بعض المناطق.