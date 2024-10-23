اعتدال بدرجات الحرارة على معظم مناطق البلاد

تبقى درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد، مع رياح نشطة نسبياً على بعض مناطق الساحل الغربي.

وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، ففي مناطق “رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة””، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول من مساء يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (24-29)مْ على أغلب المناطق”.

وفي مناطق “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة علي أغلب المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (24-29)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على اغلب المناطق، تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (27–33)مْ”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (26–29)مْ”.