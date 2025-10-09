اعتدال بدرجات الحرارة مع فرصة أمطار خفيفة على الجبل الأخضر

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الطقس سيشهد اعتدالاً على أغلب المناطق خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من الخميس 09-10-2025، مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 23 و29 مئوية على مناطق الشمال، و26 إلى 32 مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأشار المركز إلى أن السحب ستتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة خصوصاً على الجبل الأخضر.

وتفاصيل الأحوال الجوية حسب المناطق:

راس جدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح متغيرة الاتجاه من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 مئوية مع زيادة طفيفة يوم الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: تكاثر السحب أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 22 و28 مئوية.

الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة: صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 27 و33 مئوية.

الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 27 و31 مئوية.

وأشار المركز إلى أن الأجواء ستستمر دون تغير كبير على أغلب مناطق البلاد خلال الأيام القادمة.