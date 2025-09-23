اعتدال بدرجات الحرارة وتحذيرات من أمطار رعدية بمناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس السائدة والمتوقعة على البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تميل للاعتدال نهاراً على كافة أنحاء البلاد، مع ارتفاع نسبي يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي، قبل أن تتراجع بداية من يوم الخميس.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، بينما من المتوقع تكاثر السحب الرعدية الماطرة مساء الخميس على بعض مناطق الشمال الغربي، خاصة المناطق الجبلية، مع تحسن فرص سقوط الأمطار بداية الأسبوع المقبل.

تفاصيل الحالة الجوية حسب المناطق

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء الخميس مع أمطار رعدية متفرقة، الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية، جنوبية شرقية يوم الغد، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 30-35° مْ مع ارتفاع يوم الغد وتراجع يوم الخميس.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة على الجبل الأخضر مع أمطار خفيفة، الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 26-30° مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 34-38° مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 33-36° مْ.

وأوضح المركز أن تكاثر السحب الرعدية يوم السبت القادم على مناطق الشمال الغربي قد يصاحبه سقوط أمطار متفرقة. وأكدت النشرة أن التحديثات اليومية لحالة الطقس ستتم كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات مفاجئة.